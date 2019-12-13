قرار مثير للجدل يشعل شوارع نيودلهي…ردود أفعال غاضبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وافق رئيس الهند رام ناث كوفيند، الخميس، على مشروع قانون الجنسية المثير للجدل والذي يمنع حق الحصول على الجنسية الهندية للمسلمين المهاجرين من بعض الدول قبل عام 2015، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في الهند.

وذكرت صحيفة إنديان إكسبرس المحلية أن البرلمان الهندي أقر، الأربعاء، مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين ما عدا المسلمين بموافقة 125 صوتا مقابل رفض 105 أعضاء.

ويسمح القانون الجديد بمنح الجنسية الهندية إلى غير المسلمين الذين دخلوا من بنجلادش وباكستان وأفغانستان، بمن فيهم الهندوس والمسيحيين حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014 .

وأُقرت التعديلات في قانون المواطنة، الأربعاء، وسط معارضة قوية من الأحزاب السياسية المعارضة، التي وصفت القانون بأنه “غير دستوري”، فيما دخل القانون حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس الهندي.

واندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة الهندية نيودلهي بين الشرطة وآلاف الطلاب الجامعيين، اليوم الجمعة، بسبب قانون الجنسية الجديد المثير للجدل، ودفعت الاضطرابات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إلغاء زيارة مقررة للهند.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق عشرات من الطلاب المتظاهرين في الجامعة الإسلامية في قلب نيودلهي بسبب القانون.

وهاجم المتظاهرون السيارات في العاصمة، وأصيب عدة أشخاص ونقلوا إلى المستشفيات.

وقال ذاكر رياض، وهو طالب في الدراسات العليا، إن القانون الجديد يتناقض بشكل مثير للسخرية مع الانفتاح الديني في الهند.

وأضاف متحدثا عبر الهاتف من مستشفى هولي فاميلي في نيودلهي، الذي نقل إليه 15 من زملائه الطلاب بعد إصابتهم في هجوم بالعصي للشرطة قائلا: “هذا يتناقض تماما مع فكرة علمانية الهند”.

وعرضت قناة ميرور ناو لقطات لطلاب يقفون خلف الحواجز فيما تحاول الشرطة تفريقهم.