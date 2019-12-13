الكويت: إيران دولة جارة ولا نريد رؤيتها محاصرة ابدا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعربت الكويت عن أملها التوصل إلى تفاهم بشأن تعديل الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى، من أجل طمأنة دول الجوار والمجتمع الدولي بأنه لا نية لها بصنع أسلحة نووية.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، في لقاء تلفزيوني: “لا أحد يحبذ نظام العقوبات. إيران دولة جارة ومسلمة ونتمنى أن يتم تلافي الخلافات الموجودة ويتم تعديل الاتفاق النووي بشكل او بآخر، لنضمن أن إيران لن تعود مرة أخرى إلى برامج التسلح النووي، وتطمئن بذلك دول الجوار والمجتمع الدولي بأن لا نية لها لصناعة أسلحة نووية، لأننا لا نريد أن نرى إيران محاصرة أو معزولة” بحسب صحيفة الراي الكيويتة.

وأشار إلى “وجود مؤشرات إيجابية على إمكانية التفاوض بشكل ثنائي بين إيران والولايات المتحدة، للتوصل إلى تفاهمات معينة لتعديل الاتفاق النووي”.