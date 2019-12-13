توجيه تعليمات صارمة وخطيرة إلى الأجهزة الأمنية في طرابلس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب رئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء صالح رجب المسماري، عناصر الأجهزة الأمنية من مديريات الأمن ومراكز الشرطة والدعم المركزي والمخابرات بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالتحرك للمواقع المتفق عليها في العاصمة طرابلس.

وقال رجب في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه: “إلى أخوتي ورفاقي بالأجهزة الأمنية بطرابلس، مديريات أمن ومراكز الشرطة والدعم المركزي والأمن الداخلي والمخابرات والشباب المساند، عليكم بتنفيذ ما اتفقنا عليه بالتحرك إلى المواقع المتفق عليها وإقفال الأماكن الحاكمة وإرشاد المواطنين إلى إتباع أسلوب إقفال الشوارع والأزقة المحددة والتواصل مع نقاط الاتصال المحددة لكم سلفاً وتحديداً مع المفارز التابعة للقوات المسلحة المتواجدة خلف خطوط العدو”.

وقال وزير الداخلية الأسبق في عهد القذافي: “على س 1 تعطيل مركز اتصال راس حسن وقطع الطريق على تجمع مليشيات الهانى وهذه مهمة، على 3 أمنوا جزيرة الفرناج عند النقطة ج، حافظوا على مستندات ووثائق، د6، رجال العمليات النوعية لديهم من مجموعات الدعم المركزي يجب أن تساعدوهم بتعطيل حركة آليات المليشيات بوضع عوارض تعطيل إطارات سياراتهم وانقضاض عليهم وافتكاك أسلحتهم احرصوا على منع أعمال النهب أو التعدي على المرافق العامة والخاصة”.

وتابع في بيانه: “اتبعوا تعليمات القوات المسلحة في مجال التأمين وسرية المعلومات وارصدوا انسحابات الميليشيات تحديد أماكن اختبائها، ستصلكم تعليمات مع المستجدات أنتم عاهدتم الكرامة على مناصرة رجال الكرامة فلا تنكثوا العهد واتصلوا بزملائكم ممن غرر بهم وادعوهم إلى الانحياز للوطن وللقانون”.