الرئيس الجزائري المنتخب يوجه رسالة عاجلة للشعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجه الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، رسالة إلى الشعب الجزائري عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال تبون على حسابه الرسمي بـ “تويتر”، “بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون”.

وأضاف “أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي”.

وتابع قائلا “وأدعوكم جميعا إلى اليقظة والتجند لنبني معا الجزائر الجديدة”.

بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون.. أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي، و أدعوكم جميعا إلى اليقظة والتجند لنبني معًا الجزائر الجديدة. المادة السابقة برقية إسرائيلية مثيرة لامرأتين في الخليج… سعودية وإماراتية! المقالة القادمة توجيه تعليمات صارمة وخطيرة إلى الأجهزة الأمنية في طرابلس

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