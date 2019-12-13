إصابة مواطن في حفل زفاف بالشمالية وتحويله إلى الخرطوم

التاريخ: 13-ديسمبر-2019
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تلقت شرطة القولد بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بوقوع مشاجرة بين المجني عليه ومتهمين أصيب فيها المجني عليه إصابات بالغة أثناء حضورهم حفل زفاف بالمنطقة، ونسبة لعدم استقرار حالته الصحية حول إلى الخرطوم لتلقي المزيد من العناية الطبية. كما قامت الشرطة بإيقاف متهمين في البلاغ المفتوح وحجز المجني عليه تحت الرعاية الطبية، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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