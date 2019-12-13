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اكتمال التحريات في بلاغ مقتل شاب داخل ساحة المولد

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التاريخ: 13-ديسمبر-2019

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اكتمال التحريات في بلاغ مقتل شاب داخل ساحة المولد

أكملت النيابة المختصة بمحلية جبل أولياء تحرياتها في البلاغ المفتوح تحت المادة (130) من القانون الجنائي، وذلك في حادثة مقتل شاب طعناً بالسكين داخل ساحة المولد بمنطقة جبل أولياء، ومن المقرر أن يتم إحالة الملف للمحكمة في غضون الأيام المقبلة.

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وبالعودة للتفاصيل الأولية لهذه القضية بحسب صحيفة الدار، عندما كان المرحوم متواجداً في ساحة المولد دخل في شجار مع المتهم، فقام الأخير بتسديد طعنة له بسكين تسببت في وفاته في الحال، عندها تم اخطار الشرطة التي اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم القبض على المتهم ووضعت أداة الجريمة “السكين” معروضات في البلاغ ومازال التحقيق مستمراً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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