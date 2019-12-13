وفاة ثلاث أشخاص بحادث مرور بمروي

التاريخ: 13-ديسمبر-2019 فى : حوادث 9 مشاهدة تعرضت سيارة بكس لانقلاب بمنطقة الزومة بمحلية مروي مما أدى لوفاة ثلاث أشخاص في الحال وإصابة ثلاث آخرين بجروح متفاوتة، وقد هرعت قوات شرطة مرور مروي لمكان الحادث وقامت بإجراء اللازم. Advertisements ويعود سبب الحادث وفقاً لمصادر، إلى انفجار أحد اطارات العربة مما أدى لفقدانها لتوازنها، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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