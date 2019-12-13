طلب لتسليم الطائرة المحجوزة في قضية المخدرات

عقدت محكمة الجنايات ببحري جلسة إجرائية في قضية المخدرات الشهيرة برئاسة مولانا عارف محي الدين وذلك على إثر القبض على شحنة مخدرات في شاحنة بلغت حمولة المخدرات ثمانية عشر طناً كانت دائرة التحقيقات الجنائية قد تمكنت من القبض على الشاحنة.

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ومن خلال التحريات بحسب صحيفة الدار، ألقى القبض على متهم عربي الجنسية وثلاثة سودانيين، وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة حيث تقدم ممثل الدفاع بطلب لتسليم الطائرة المحجوزة تحت طائلة البلاغ، كما تعثر وصول المتهمين من سجن الهدى ليتم تأجيل النظر في البلاغ إلى جلسة يوم 22/12/2019 حيث تولى الدفاع عن المتهم السوري الأستاذ المعروف عادل قناوي المحامي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)