الفدرالية تلقي القبض على عصابة الذهب المغشوش

التاريخ: 13-ديسمبر-2019 فى : حوادث 110 مشاهدة على إثر المعلومات التي توفرت للتحقيقات الجنائية الفدرالية عن وجود نشاط لمجموعة تقوم بخداع التجار بالذهب المغشوش والمتقن صناعته بصورة بارعة تدل على أنه ذهب حقيقي، وبعد تعدد البلاغات رصدت الفدرالية تحت إشراف اللواء خالد الحاج ومعاونة العميد أحمد علي والعميد أسامة الكنين، تم رصد أفراد العصابة وألقى القبض على عدد منهم ووضعهم في البلاغات المفتوحة بالأقسام، وتباشر الفدرالية بحسب صحيفة الدار، في تحرياتها لإكمال ملف البلاغ لرفعه معضداً بأدلة الاتهام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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