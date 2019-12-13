إطلاق النار على متهم بقتل شقيق المتهمين في العام 2016

التاريخ: 13-ديسمبر-2019 فى : حوادث 14 مشاهدة على إثر جريمة القتل التي وقعت في العام 2016 والمتهم فيها المجني عليه، قام أشقاء المرحوم بالتربص بالمجني عليه ليقوموا بإطلاق أعيرة نارية عليه، ليتم إسعافه إلا أن روحه فاضت إلى بارئها، لتقوم الشرطة بالقبض على المتهم وآخرين، واتضح بأن الجريمة ارتكبت بدافع الثأر، حيث قامت الشرطة بتدوين بلاغ تحت المادة (130) من القانون الجنائي بشرطة شمال دارفور وبتابع المتحري الإجراءات لإكمال ملف البلاغ، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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