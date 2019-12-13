انتشال جثة الطالب محمد من النيل

التاريخ: 13-ديسمبر-2019
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انتشلت شرطة المسطحات المائية أمس جثة الطالب المختفي محمد اكرام من النيل قبالة جامعة الرباط الوطني ببري، بعد 4 أيام من خروجه من مدرسته عقب صلاة الظهر بالقرب من المدرسة، وكانت أسرة الطالب محمد وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة قد دونت بلاغاً عن اختفائه من المدرسة.
وكشفت المعلومات بحسب صحيفة آخر لحظة، أنه كان يتجول قبيل اختفائه بالقرب من جامعة الرباط الوطني ببري، وانتشلت الشرطة جثة أمس واتخذت الإجراءات اللازمة، وأحالت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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