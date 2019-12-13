(10) آلاف بطاقة تأمين صحي مجانية بمحلية الخرطوم

نفذت محلية الخرطوم ختام برنامج الدعم الاجتماعي للعام 2019 بتوزيع (10) آلاف بطاقة تأمين صحي مجانية للأسر رقيقة الحال، إضافة إلى توزيع (500) سلة مواد تموينية للعاملات بالمحلية.

وأكد مدير الشؤون الاجتماعية بالمحلية منى الفكي بحسب صحيفة آخر لحظة، بأن البرنامج يأتي ضمن حزمة المعالجات الاجتماعية للأسر المتعففة والعاملات لتخفيف أعباء المعيشة ومجابهة ارتفاع فاتورة العلاج، لافتة بأن بداية العام 2020م سيتم من خلاله توزيع ألف بطاقة علاجية مجانية لمواطني المحلية بمختلف وحداتهم الإدارية.

Advertisements

وأكدت منى، بأن بطاقة التأمين الصحي تمكن متلقي الخدمة من العلاج في (85) مركزاً صحياً بالمحلية إضافة إلى (15) مستشفى مرجعياً، مشيرة إلى اكتمال نسبة (73%) من العدد المستهدف بالتغطية الشاملة للتأمين الصحي ومن المتوقع استكماله بنسبة (100%) خلال العام 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)