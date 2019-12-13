إعلان طبيب شرعي في قضية المتهم بقتل صهره

التاريخ: 13-ديسمبر-2019
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قررت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي حاتم علي إعلان الطبيب الشرعي والذي قام بتشريح جثة رجل تهجم عليه صهره ضرباً بالعصى وتوفى بعد مرور أيام جراء الإصابة، وذلك على خلفية مشادة كلامية كانت قد وقعت بينهما بسبب عقار بمنطقة “الباوقة”، وحددت المحكمة منتصف ديسمبر الحالي لسماع إفادات الطبيب الذي شرح الجثة.
وتعود وقائع القضية بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن نقاشاً كان قد دب بين المجني عليه والمتهم بسبب عقار، وأن المتهم تهجم على المجني ضرباً بالعصا مما سبب له الأذى الجسيم، ودون في مواجهته بلاغ بقسم الشرطة، تحت المادة (139) من القانون الجنائي، وبعد مرور (17) يوماً توفى المجني عليه جراء الإصابة، وعقب ذلك عدلت النيابة مادة الاتهام إلى (130) والمتعلقة بالقتل العمد، وتم القبض على المتهم بتهمة قتل صهره.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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