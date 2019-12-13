تأجيل النطق بالحكم في قضية المتهمين بتزييف العملة

التاريخ: 13-ديسمبر-2019
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أرجأت المحكمة صدور منطوق حكمها في قضية (3) متهمين بتزييف عملة، والذي كان مقرراً صدوره في جلسة أمس، وذلك نظراً لغياب المتهم الثالث في المثول أمام المحكمة، والتي حدد قاضيها عبد اللطيف بابكر جلسة التاسع عشر من الشهر الحالي موعداً للنطق بالحكم.
وتشير تفاصيل البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن معلومة كانت قد توفرت للشرطة فحواها أن المتهمين يقومون بتزييف العملة، وعلى ضوء ذلك تم رصدهم ومتابعتهم، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين داخل سوق الوحدة بالحاج يوسف، وضبطت بحوزتهم (10) ورقات فئة الـ(200) جنيه مزيفة، وتم القبض عليهم جراء ذلك، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، وبالتحريات معهم وعقب الفراغ أمرت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة بتهمة تزييف العملة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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