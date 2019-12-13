بالفيديو:المدنية تقدم الفنانة السودانية جواهر في منتدى سوداني بازياء واستعراض مصري راقص ورواد يثيرون الجدل حولها

عزا رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور الفنانة السودانية الاصل المقيمة بمصر -عزوا ظهورها لاول مرة بمنتدى ثقافي سوداني الى المدنية التي تحققت بعد سقوط حكومة المؤتمر الوطني العسكرية حيث احيت حفلا تغنت فيه باغنيات سودانية بمصاحبة اوركسترا سودانية كاملة لاول مرة مثل الاغنية الشهيرة للفنان الراحل سيد خليفة (انا مالي ومالو).

وتباينت ردود الافعال من قبل رواد مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعترض للاسلوب الراقص بجانب الازياء التي ظهرت بها حيث كتب معلق قائلا:(لكن ورتينا المدنيه) بجانب تعليق اخر يقول صاحبه:(دي الجابة شنو في السودان. مش كانت قاعدة في مصر) وعلق اخر بقوله: (بقت مصريه جداا لسانها اتعوج شديد عاشت كتير هناك وزوجها مصري انصحك خليك في حماده نحننا ناس نوراا) بينما كتب احد المتابعين مدافعا عنها حيث قال:(جواهر انسانه راقيه جداً بعيد عن الفن كل حياتها ف جمهورية مصر لذلك الشكل الاداء يختلف عن المعتاد لدينا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)