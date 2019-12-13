“الحرية والتغيير”: اجتماع بالخرطوم حول التعايش وفض النزاعات

التاريخ: 13-ديسمبر-2019
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كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير عن اجتماع بالخرطوم اليوم للإدارات الأهلية والمجتمعية بكل الولايات حول قضايا التعايش السلمي وفض النزاعات برعاية المجلس السيادي.
وقال القيادي بالتغيير بدر الدين عبد الرحمن لمصادر، إن جميع ولايات السودان ستقدم توصياتها حول مهددات التعايش السلمي من أجل وضع استراتيجية موحدة لحل النزاعات، كاشفاً عن عقد ورشة بولاية كسلا لمخاطبة المشاكل التي ظهرت مؤخراً لتجاوزها من خلال تقوية الجبهة الداخلية وتماسك المجتمع.
وأشار عبد الرحمن بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن اجتماع الخرطوم يأتي بمشاركة جميع المكونات المجتمعية والإدارات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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