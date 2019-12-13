التاريخ: 13-ديسمبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة أعلنت وزارة الصناعة والتجارة استئناف صادر الفول السوداني، وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله استئناف صادر الفول السوداني بعد مطابقته لاشتراطات الحجر الزراعي ومواصفات الأسواق العالمية. Advertisements وحمّل محمد بحسب صحيفة آخر لحظة، الدولة مسؤولية إحداث التوازن بين الأطراف في مجال تصدير الفول السوداني من مصدرين ومنتجين ومستهلكين. ودعا المضاربين والمتلاعبين في الأسعار بضرورة الابتعاد عن المضاربة في أسعار الفول السوداني، وقال (خافوا الله في أهاليكم ومواطنيكم لا ترفعوا الأسعار بصورة غير مبررة وراعوا الله سبحانه وتعالى). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة لـ”المضاربين” في الأسعار: (خافوا الله في أهاليكم ومواطنيكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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