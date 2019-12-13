بلاغات فساد ضد “غندور”

التاريخ: 13-ديسمبر-2019
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دونت النيابة العامة دعوى جنائية في مواجهة وزير الخارجية الأسبق، رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور، تحت طائلة المادة (177)2 من القانون الجنائي لسنة 1991م، والمادة (4)ب من قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد 2016م.
وتضمنت الدعوى التي تقدم بها رئيس منظمة “زيرو فساد” نادر العبيد البدوي ضد غندور أمس، التصرف في مبلغ (10) ملايين دولار عبارة عن قرض من بنك التصدير والاستيراد الصيني لدعم المتأثرين بالهيكلة عام 2007م، وبحسب عريضة الدعوى، تغير الغرض الذي أقرض من أجله، بجانب استغلال نفوذه الخاص بمبنى اتحاد العمال في تقاطع الجمهورية مع المك نمر، لمصلحته الخاصة “مستوصف الرواد”.
كما تضمنت الدعوى أخذ غندور قرضاً من بنك العمال بخصوص (كلية الرازي) وهو رئيس مجلس الإدارة بالبنك والكلية عام 2008م، وأوضحت الدعوى أن غندور رهن بنك العمال بزيادة رأس المال.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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