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القبض على قيادات لجان مقاومة بالنيل الأبيض

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التاريخ: 13-ديسمبر-2019

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القبض على قيادات لجان مقاومة بالنيل الأبيض

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن اندلاع حريق بالمناطق الزراعية لإدارة شركة سكر كنانة، وأشارت إلى أنه قضى على (338) فدان من قصب السكر.

 

وقال مدير الإدارة القانونية لوزارة الصناعة، إبراهيم عمران بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن الحريق جاء على خلفية أحداث شغب وإضراب من قبل لجان المقاومة بكنانة.

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وأشار إلى أن الشرطة ألقت القبض على عدد من قيادات اللجان والمفصولين وبعض العاملين، الذين احتجوا على عدم تنفيذ إدارة الشركة لقرار وزير التجارة والصناعة القاضي بإعادة (33) عاملاً تم فصلهم في وقت سابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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