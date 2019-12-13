قبل فوات الأوان !.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

] اعجب من القيادات اليسارية التي سرقت الثورة واحالتها الى صراع ديوك بين مكوناتها على المناصب، بعد ان نسيت تماماً اولئك الشهداء الذين ما بذلوا دماءهم الغالية من اجل تحقيق الاهداف الرخيصة لاولئك الاقصائيين الصغار, وانما من اجل تجاوز ازمات معيشية تفاقمت وحريات سياسية انتقصت ووطن جريح اراد له الثوار ان يصبح عظيماً يناطح طموحاتهم الكبيرة.

] نعم، لا احد من اولئك الذين (توهطوا) في المناصب الوزارية والسيادية والمواقع التنفيذية في الخدمة المدنية او الذين مكنوا من لجان التشفي والانتقام، يفكر الآن او ينشغل بما خرج من اجله الثوار في عطبرة والدمازين والقضارف، ذلك انهم، وقد امتطوا الفارهات وتمكنوا من (الكاش) والاسفار الدولارية، ما عادوا يرون آلاف العربات المصطفة في محطات الوقود ولا عشرات الآلاف المكتظين امام مواقف المواصلات العامة في انتظار ما يقلهم الى مساكنهم او اعمالهم وما باتوا يعرفون شيئاً عن اسعار اللبن والفول والطماطم والبيض والعدس واللحم وبقية السلع والخدمات التي تصاعدت مقارنةً بالاسعار عشية سقوط النظام السابق، فقد سرقت الثورة في وضح النهار، ولا عزاء لاسر الشهداء ولا للثورة او الثوار.

] أعجب اكثر ان يكون اكبر هم اولئك الصغار الذين اختطفوا الثورة، في غفلة من الزمان و (الرجال) ووثبوا على ظهرها وهم يتلمظون قيحاً وصديداً من الحقد الأعمى في سبيل (فش غبائنهم) من خصومهم بل من دين يتعبد به شعب هذه البلاد، أن يكون همهم التشفي والانتقام .. الم تسمعوا وكيل وزارة الاعلام الرشيد سعيد وهو يتحدث للقناة الفرنسية في الايام الاولى للثورة ــ من باريس ! ــ ليقول نحن جئنا من اجل القضاء على الدولة الاسلامية والاسلام السياسي؟! هل خرج الناس الى الشارع من اجل هذا الهدف الوضيع؟!

] عندما قرأت اسماء لجنة ازالة التمكين المرفق معها لجنة الاستئناف الاكثر تطرفاً وحقداً تساءلت: هل يحق للمتضررين من قرارات الفصل والكسح والمسح التي صدرت في حق من غادروا مناصبهم خلال الاشهر القليلة الماضية، ان يحتجوا على التمكين الجديد ام انهم سينتظرون اقتلاع النظام الحالي ليطالبوا بحقوقهم المغتصبة؟!

] حدثوني بربكم عن شخص واحد من الذين احتلوا المناصب الوزارية الحالية افضل من سابقه كفاءة وخبرة ووطنية.. ابدأ بوزيرة الخارجية اسماء، اسألكم بالله هل من مقارنة بينها وبين الوزير السابق والدبلوماسي والمفاوض والخبير الكبير دكتور الدرديري محمد احمد استاذ القانون بجامعة الخرطوم.. هل من مقارنة بين وزير العدل الحالي واستاذه الجامعي الوزير السابق د. محمد احمد سالم .. هل من مقارنة بين كل من تقلد منصب الوكيل او المدير في حكومة (قحت) وسابقيهم.. بل هل من مقارنة بين د. عوض الجاز، صاحب الانجازات الكبرى والاداري صاحب الهمة العجيبة، المعتقل الآن ظلماً وجوراً وبين رئيس وزراء قحت حمدوك، بل بين الجاز وبين كل حكومة (قحت) ومجلسها السيادي بمدنييه وعسكرييه.. هل من مقارنة بين عالمنا النحرير ومدير جامعة الخرطوم الاسبق المعتقل الآن بلا جريرة: بروف مأمون حميدة وبين كل وزراء الصحة الحاليين على مستوى السودان؟!

] ظللنا نقول إن من ارتكب جرماً ينبغي ان يحاكم ويحاسب، اما ان يحبس الناس ويعتقلون الشهور الطوال تشفياً وانتقاماً بلا ذنب جنوه رغم شعارات الحرية والعدالة التي رفعت كشعارات جوفاء، فهو الظلم الفادح الذي لا ينتج عنه سوى استدامة الصراع والهاب المرارات والغبائن.

] لم نتعاف والله العظيم من امراضنا السياسية ومن شح انفسنا، فقد اعدنا انتاج سخائمنا وصراعاتنا ومراراتنا السياسية الصغيرة والقديمة، فكما كونوا اللجان لازالة التمكين ستشكل لجان لازالة ومحاسبة الممكنين الحاليين، وكما نصبت المشانق للتشفي والانتقام ستنصب المشانق للجلادين الحاليين الذين نسوا انها لو دامت لغيرهم لما وصلت اليهم.

] (ما في فايدة) فقد فشت روح انتقامية كريهة شوهت الثورة جراء سطو اليسار بقيادة الشيوعيين على مركز القرار، ونتجت عن ذلك وثيقة دستورية اقصائية مكنت الحاقدين من رقاب بلادنا، وما كان لذلك ان يحدث لولا الدور السلبي للمجلس العسكري الذي كنا نتوق الى ان يتخذ ذات المواقف التي اتخذها المشير سوار الذهب غداة ثورة رجب ابريل 1985 ولكن!

] كان من اكبر الاخطاء اطالة امد الفترة الانتقالية التي تمكن الشيوعيون من جعلها عهدة انتخابية كاملة بلا تفويض شعبي، وبالرغم من علم السيد الصادق المهدي بنوايا الشيوعيين (التمكينية) التي اعلنوها على رؤوس الاشهاد، استجاب لهم، لكن استجابة المجلس العسكري كانت هي الخطيئة الأكبر!

] لا اقول اننا نمضي الى الامام فالاخطار تحدق ببلادنا من كل جانب، والمصير البائس الذي حاق بدول المحيط الاقليمي يتهدد بلادنا الأكثر هشاشة والحركات المسلحة تمارس ابتزازاً غير مسبوق، والجوار الاقليمي لا يخفي اطماعه، بل بات الصغار يتطاولون علينا وينالون من كرامة قياداتنا السياسية، اما العالم الخارجي فإنه يعمل من اجل تحقيق اجنداته الشريرة، ومركز القرار في الخرطوم يعاني من ضعف وهشاشة وتناحر وتشاكس، والوضع الاقتصادي والأمني يشكو لطوب الارض، ولا معين من قريب او بعيد، وبلغت الجرأة ببعض اطراف السودان درجة ان ترفع مطالب تقرير المصير ثمناً لجنوحها للسلام!

] بدلاً من رتق الصف الوطني من خلال اعلاء قيم التراضي والتعافي بين المكونات السياسية والمجتمعية استجابة لعقلائهم من أمثال الحاج وراق، ينقض صغار (قحت) على الغنائم ويرتعون في لعاعة الدنيا واطماع الانفس الشح كما تنقض الاسود الضارية على الفريسة الميتة، اما الوطن الجريح والشعب المغيب والمغلوب على امره فلا بواكي له.. وللأسف فإن استمرار هؤلاء في ازدراء خصومهم والاستهانة بهم والتطاول عليهم، قد يضطر اولئك الخصوم الى ردود فعل لا تحمد عقباها، وسيدفع الوطن الجريح ثمنها الكبير.. فوالله أن الاسلاميين في رأيي هم الاكثر استعداداً للمنازلة، فقد جربتهم سوح القتال في جنوب السودان حين جاهدوا كتفاً بكتف مع رفاق السلاح من القوات المسلحة، فهلا توقف رفاق (قحت) عن استفزازهم؟!

] إني لأدعو إلى التعقل قبل فوات الأوان.