أحداث قالت.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– أستاذ

الحنظل والتفاح كلاهما يركب من العناصر ذاتها.. والتركيب يختلف

– وكل شيء في الوجود يركب من العناصر المائة وستة عشر ذاتها والتركيب يختلف

– والإعلام اليوم مهمته هي أن يقود الناس تحت زحام الأخبار إلى التفاح وليس الحنظل

– بينما الطرف الآخر يقودهم إلى الحنظل

-..

– ووزير الدفاع الإماراتي يهبط الخرطوم أمس الأول.. وفجأة

-واهتمام الإمارات بالسودان هو بعض ما نحدث عنه منذ أسابيع

– ومحادثات وزير الدفاع ما يجعل لها معنى خاص هو أنها تستبق موكب الرابع عشر من الشهر هذا.. الذي يزلزل الحكومة اليسارية الآن

– ورئيس هيئة الأركان يهبط الخرطوم أمس.. مما يعني أن حديث وزير الدفاع مع البرهان والمجلس العسكري يتحول إلى (صراع).. يحتاج إلى وزن أثقل

– ولا أحد يحتاج إلى عبقرية ليعرف أن السيوف هي

: الإمارات التي صنعت الحكومة الحالية تجد أنها تتداعى

– والإمارات تصنع وتدعم الحكومة الحالية لأنها تريد شرق السودان.. تحت إدارتها

-والإمارات تريد الشرق تحت إدارتها لأن شرق السودان هو منصة المدفعية (بكل معاني كلمة المدفعية هذه)

التي توجهها الإمارات الآن في صراعها ضد السعودية والإمارات التي تخذل السعودية في اليمن (وتنقلب عليها لصالح الحوثي) تعصر أصابع السعودية من شرق السودان

– والإمارات لهذا تعصر أصابع المجلس العسكري هنا وأصابعه المتورمة هي

: أزمات الفشل في الوقود.. في الخبز.. في انفجار الأسعار .. في فشل الوزراء في انحسار موجة الدعم الشعبي في.. في

– ومعركة الإعلام مع وضد موكب 14/12 تكشف حتى الآن أن انحساراً هائلاً يجفف أسماك قحت

– وأن بحراً هائلاً يتجه إلى موكب 14

– والشعور هذا يخلق أجواءً غريبة

– أجواء للصيد في بحيرة الأحداث الملخبطة هذه

– فالأمة حديثه الأخير عن خذلان الموكب هو شيء يقدم للإمارات وينتظر (ثمن الفاتورة)

– والشعبي مثلها

– و.. و

– والشعور بالخطر عند قحت يجدد موجة الاعتقالات لقادة الإسلاميين

آخرهم السنوسي

– والشعور بالخطر يجعل الحكومة تأمر مديري الجامعات بحظر النشاط الطلابي في الجامعات كلها

( والخطوة هذه كل ما تفعله هو شهادة من قحت أن القاعدة الجامعية ضدها)

(2)

والغباء الرائع يعمل ضد أهله

– فالإمارات تصنع الثورة لضرب الأخوان المسلمين

– لكن قحت تنطلق لضرب (الإسلام) ذاته

– والإمارات تسمم أجواء الشرق حتى تخضع الحكومة السودانية وتقودها إلى صفها ضد السعودية وضد قطر .. لكن أجواء الشرق تصبح شيئاً يهدد بالانفصال

– والإمارات تجد أن التهديد هذا يجعل السعودية وقطر كلاهما يتدخل

– وحديث حمدوك الآن عن سحب جنود السودان من اليمن كان تهديداً يلوح للإمارات.. لكن التصريح هذا يجعل السعودية تصبح أكثر عنفاً ومباشرة في حربها ضد العدو وفي تقاربها مع الصديق

و( وزير الدفاع المصري يزور مواقع الجيش السعودي في اليمن هذا الأسبوع)

(3)

– أستاذ

وتسأل عن الإعلام.. وما يفعله بعقولنا

-ومدهش أن هذا الشهر ديسمبر هو الشهر / والأسبوع/ الذي أعُدمت فيه أشهر (سفاحتين) في مصر

– ويكفي أن نقول إنهما (ريا وسكينة) لتؤمن أنت أنها أشهر السفاحين..

– بينما؟

– بينما يكشف الأرشيف البريطاني أن ريا وسكنية كانتا تعملان مع المجاهدين ضد الإنجليز

– وأن الجثث التي اكتشفت تحت البيت كانت لجنود إنجليز

– وأنه لم تكن بينها جثة امرأة واحدة

– والإعلام الإنجليزي/ المصري/ يجعل مصر والشعب العربي كله يصدق لعقود أنهما سفاحتان

– والإعلام يفعل هذا

– ونلتقي في موكب السبت