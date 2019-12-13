أما بعد !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عجيبٌ أمر هؤلاء..

أو أمر نفر منهم… كيلا نظلمهم جميعاً..

وهذا النفر اشتهر بأنه الأعلى صوتاً ؛ من قبل… ومن بعد..

أي قبل الثورة وبعدها ؛ فالصراخ هو ذاته …ولكن مع تبدل المواقف..

بل الأصح : من النقيض إلى النقيض ؛ ثم لا حياء..

وكمثال على ذلك قول محمد الحسن الأمين بشأن مسيرة السبت المرتقبة.. قال : سنخرج… وما من قوة تمنعنا… ولا نحتاج لتصريح..

وهذا – بالطبع – بعد الثورة ؛ بعد نزع ثدي السلطة عن أفواههم..

أو نزع أفواههم هذه عنه..

أما ما قبل فكان الكلام يأتي على نحو مغاير تماماً تجاه دعوة لمسيرة مماثلة.. ونصه : عليهم احترام القانون…والقانون يشترط التصريح.. ويزيد عليه : وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون هذا سيتم ردعه بالقوة..

وتحتار مفردة (القوة) المسكينة هذه بين ما قبل وما بعد..

وأقوال الطيب مصطفى – لا قولاً واحداً – في حق الثورة…وحكومتها…و رموزها..

فهي جميعها مما كان يُعد خطوطاً حمراء في (ما قبل)..

سيما كلمات من قبيل جهلول…وتافه…ومسطح…وبليد ؛ وما لف لفها.. إساءات ما كان ليرضى بمثلها أيام حكم إخوانه..

بل كان سيتصدى لقائليها بكل ما أُوتي من جامح الكلم بحسبانها (قلة أدب).. أما الآن – ما بعد – فهو يراها من (حسن الأدب)..

سواء الأدب بمعناه الشائع هذا ؛ أو بمعنى الحكمة…والفصاحة…والبلاغة.. وتعجب لهذا التحول بين ما قبل ؛ وما بعد..

وقول إدريس سليمان – القيادي بالمؤتمر الشعبي – إن حكومة الثورة غير شرعية.. فهي – يقول – لم تأت عبر انتخابات حرة..

بل إن الثورة الشعبية ذاتها – يمضي قائلاً – لم تُطح بنظامه السابق ؛ وإنما العسكر..

بمعنى إن التغيير الذي حدث كان محض انقلاب.. هذا بعضٌ مما يقوله إدريس الآن…أي ما بعد ؛ أما ما قبل فالقول كان مختلفاً..

فانقلاب الإنقاذ كان شرعياً تماماً…ومبرراً..

وازدادت شرعيته بما جرى – بعد ذلك – من انتخابات (حرة)…فغدا مدنياً..

ويعجب العجب نفسه من هذا التناقض المضحك..

والأعجب من ذلك تعجبه من تسفيه الناس لقوله هذا رغم إنه يراه متسقاً… ومنطقياً..

فالجمل لا يرى (عوجة) منطقه.. وقول كثيرين – آخرين – أن ما تراه (الجزيرة) ثورة شعبية هو مجرد شغب..

وأن الشغب هذا ملفوظ حتى من الشعب (الواعي)..

وأن وراءه متمردو حركات…وشذاذ آفاق…وبقايا يسار…وصعاليك طرق.. ثم إنه – أي الشغب – في حالة انحسار ؛ كل يوم..

وذلك بفضل ضربات يد (دولة الشريعة) الموجعة..

ولم يتبق من مثيريه الآن بمحيط القيادة – أي في ذاك اليوم – سوى (500) فرد.. ولم يكن ذاك اليوم سوى الذي سبق (ذوبان فص الملح)..

و(ما بعد) السقوط هذا تبدل قول هؤلاء مئة وثمانين درجة..

فالشغب بات ثورة…والصعاليك أمسوا مناضلين…وشذاذ الآفاق أضحوا ثواراً..

فما أقرب المسافة – عندهم – بين ما قبل…وما بعد..

ثم يهددون – دونما خجل – بعبارة الحجاج التي استهل بها وعيده لأهل العراق..

أما بعد !!.