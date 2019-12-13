تسجيل الأقلام وإهمال الأقدام.. بقلم عبد المنعم هلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– الكرة التي تتقاذفها الأقدام ، باتت أهم من كل العلوم والكتب وأكثر أهمية مما تكتبه الأقلام والذي تصنعه الأقدام تعجز عنه الأقلام لذلك تجد الأقدام الإهتمام أكثر من الأقلام وما فعله منتخب البحرين بأقدام لاعبيه لم تفعله الأقلام طوال نصف قرن .

– تواصلت في الأيام الماضية حركة تنقلات وتسجيلات (الأقلام) بنادي الهلال وضمت صحيفة النادي عدد من الأقلام التي عركت الملاعب الصحفية منذ عهد الطيب عبد الله رئيس (أمة) الهلال حتى عهد الكاردينال رئيس (أزمة) الهلال ..!

– قبل الاحتماء بأصحاب (الحروف) يجب العمل علي إنقاذ الهلال قبل أن يصل إلى مرحلة (الخسوف) ..!!

– اهتم الكاردينال بالاقلام واهمل الأقدام وشعب الهلال يهمه ما تنجزه (الأقدام) وليس ما تكتبه (الاقلام) ..!!

– سجل الكاردينال أكبر عدد من لاعبي (الأقلام) وأهمل لاعبي (الأقدم) كأنما الهلال يشارك في مجموعات دوري (الصحف) وليس مجموعات دوري (الأبطال) ..!!

– سجل الكاردينال في صحيفة الهلال عدد من (المدافعين) حملة (الأقلام) وأهمل في فريق الكرة (المدافعين) أصحاب (الأقدام) وبنى ترسانة دفاعية من حملة (الأقلام) الهلالية وتناسى دفاع الفرقة الكروية ..!!

– إلى جانب (الصحيفة) يحتاج الهلال إلى (لعيبة) فالمتعة والاثارة تحت (أقدام) اللاعبين وليست في (أقلام) الصحفيين ..!!

– الهلال يحتاج لترميم وبناء (أعمدة) الفريق قبل (أعمدة) الصحيفة .. فماذا يستفيد جمهور الهلال من (أعمدة) الصحيفة و(أعمدة) فريق كرة القدم منهارة ..؟. !!

– (الأقلام) لن تصنع مجدا للكاردينال إنما تصنعه تلك (الأقدام) التي تصول وتجول في الملعب والإنجازات في إحراز البطولات والكاسات وليس في العناوين والمانشيتات ..!!

– صانع الأمجاد والانتصارات هو من يسكب (العرق) في الملعب وليس من يدلق (المداد) في الصحيفة ..!!

– جماهير الهلال تنتظر تسجيل (اللاعبين) وإدارة الهلال مهتمة بتسجيل (الصحفيين) ..!!

– بعد ضم هذا العدد المهول من الصحفيين لصحيفة النادي اتمنى يحقق الهلال كأس الأندية الأفريقية وتلك هي القضية ..؟؟!!

– تضم صحيفة الهلال عدد من الزملاء الصحفيين المحترمين المخضرمين أصحاب أقلام حرة ونزيهة يجدون منا كل الود والتقدير والإحترام نتمنى أن يسخروا أقلامهم في الدفاع عن الكيان والابتعاد عن الدائرة المغلقة للكاردينال ..!!

– (حمادة) جديد انضم ل(حمادات) السودان ..!!

– (حمادة) يا كردنة ..!!

– (حمادة) لاعب الأهلي السابق وللهلال مباراة مع الأهلي القاهري…!!

– ألا تكفي تجربة التعاقد مع الكوكي ووقتها الهلال مقبل على مباراة مهمة مع النجم الساحلي التونسي وفشله في إدارة تلك المباراة تعاطفا مع أبناء جلدته…؟!

– ألا تكفي تجربة طارق العشري وهروبه وهجومه على الهلال من خلال القنوات المصرية…؟!

– متى يتعاقد الكاردينال مع مدرب له أسمه ووزنه ..؟!

– مشكلة إدارة الهلال أنها لا تستفيد من الدروس وتكرر نفس الأخطاء..!!

– الكاردينال وادمان الفشل ..!!

– (حمادة) سوف يلحق قريبا بالذين سبقوه ..!

– سوف يفعلها (حمادة) كما فعلها (العشري) .. وسوف تبث قناة الهلال أغنية (حمادة دا جنني سافر ما كلمني.. حمادة دا)..!!

– الهلال يخلق للمدربين أسماء من (مافيش)..!!

– لن نحكم علي (حمادة) بالفشل وربنا يكضب الشينة ..!!

– قريبا على شاشة قناة الهلال فيلم (خلافات بين حمادة وهيثم) سيناريو واخراج كردنة للإنتاج الإعلامي ..!!

– الهلال تحت (الكسكتة) لحدي ما يدشدش حته حته ..!!

– غربلة الهلال يحتاج إلى قرار …!!

– والله المستعان.