إختيار موفق !.. بقلم عبدالعزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*حماده صدقي تاريخ طويل !

*رجل محترم جدا..عمل مساعد ثاني مع حسن شحاته في منتخب مصر مع شوقي غريب

*! سيرته الذاتية حقيقية لم تحرف وتنمق كما يفعل بقية المدربين

*صحيح انه لم يحقق نجاحات كبيرة كمدير فني اول مع الفرق التي دربها يبدأ جيدا ثم يبداً الاخفاق

*خبرة طويلة جدا ..(اذكيه بقوة )

*تلك كلمات الخبير شطه ومن غير شطه اكثر دراية ومعرفة بالمصريين ومن اكثرهم التصاقا بمستوياتهم التدريبية ومدي الاستفادة منهم

*ومن مثل شطه الاكثر احترافية ومعرفة ..ويكفي انه (مننا وفينا) ورغم طول السنين التي عاشها في المحروسة الا انه ما زال سودانيا محتفظا بجواز سفره السوداني فخرا وافتخارا

*ومن مثله قلبه مع السودان ..ليبعث لجماهير الازرق روشتة الاطمئنان وديباجة الضمان

*وعندما تأتي الكلمات من شطه فإننا نقف كثيرا رغم الحواجز والهواجس التي تتوجس بنا تجاه المدرب العربي والمصري تحديدا فالتجارب السابقة اكتوينا منها كثيرا

*مجلس الهلال حسم امره مع المدرب والذي يتوقع وصوله غدا لتوقيع العقد واستلام زمام الامور في النادي الازرق

*هذا الواقع يحتم علينا ان نتعامل مع حماده صدقي بواقعية وان لا نحكم وان لا نستبق الاحداث بتلك الآراء السالبة قبل ان يستلم الرجل مهامه

*عوامل كثيرة رجحت كفة حمادة صدقي واصدقكم القول انني كنت الاكثر فرحا وسعادة ليس لان الهلال تعاقد معه لكن لأن الهلال تخلي عن احمد حسن الذي ملأ وسائل التواصل بخبر مفاوضات الهلال له ولأن احمد حسن لا يملك من الخبرات العملية في مجال التدريب ما يتفوق به علي صلاح محمد ادم المقال او اقل مدربينا الوطنين او حتي هيثم سيدا الذي يقف الان علي رأس الجهاز الفني في الهلال فكلما ما يملكه احمد حسن خبراته كلاعب فقط!

*عندما اعلن الهلال تفاوضه مع احمد حسن كانت الصدمة حاضرة بقوة فالوسائط التي اصبحت في متناول اليد بالضغط علي زر تستطيع ان تتحصل علي كل المعلومات التي تريدها فلا تاريخ تدريبي للرجل وتجارب قصيرة فاشلة

*مهمة حمادة صدقي بجانب خبراته الطويلة يمكن ان تسهم عمليا في بناء فريق الاحلام الهلالي فالإمكانيات التي تتوفر في الهلال لا تتوفر في الاندية التي تقبع في الذيلية والتي قام بتدريبها من قبل اضف لذلك ان هنالك عدة عوامل ربما تسهم في نجاح الرجل منه معرفته بالأجواء الافريقية التي ينافس فيها الهلال حاليا وعامل اللغة الذي سيسهل كثيرا في تعامله مع اللاعب السوداني وتفهم اوضاعه وحالته بجانب تحديد احتياجات الفريق الهلالي وربما دعمه بمحترفين من موطنه يساهموا في حل مشكلات الهلال الحالية

*صحيح ان طموح الجماهير الهلالية كان يتمثل في استقدام مدرب وخبير اوربي لكن بنظرة مستقبلية فإن حوجة الهلال الحالية لمدرب يبني فرقة هلالية مستقبلية واعتقد ان هذا سيتوفر في حمادة صدقي ان وجد المناخ المناسب ووفرت له كل العوامل

*من يتخوف من تجربة المصريين والتوانسة مع فرقنا في المواجهات السابقة التي يكون مدرب الهلال فيها من احد الاقطار التي ننافس فرقها والهزائم التي لحقت بنا هذه مبررات غير منطقية فالمدرب المحترف لا يعرف انتماء الا (لأكل عيشه) كما يقول اخوتنا في الشقيقة مصر

*اذا كنا فعلا نبحث عن المنطق فلنترك لغة العمل تتحدث وان لا نستعجل في وضع العراقيل ولنفتح ابواب الامل والتفاؤل

*اذا كنا فعلا منصفين فلننتظر ونري ماذا سيقدم حماده صدقي للهلال

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إنضباط يا لجنة !

*وتستمر لجان الاتحاد في ترصد الهلال وذبحه

*والكيل بمكيالين لا يحتاج لدليل او شاهد تبرئة

*من قبل اقدمت جماهير المريخ علي اقتحام الملعب وضرب الحكم بل والركض خلفه في مشهد نقلته الكاميرا ووثقت له عيانا جهارا في مباراة اهلي الابيض الشهيرة فماذا كانت العقوبات من لجنة الانضباط

*وتوالت الاحداث مع مباريات المريخ وسلوك جماهيره ولجان الاتحاد سمع هس

*لكن لجان الاتحاد الانضباط والمسابقات تعرف ان تترصد وتنزل اقصي العقوبات عندما يكون المعني الهلال فبماذا نفسر العقوبات التي انزلتها لجنة الانضباط بالهلال وجماهيره ابان احداث مباراة القمة الاخيرة

*الغرامة 100 الف وحرمان الهلال من جماهيره ثلاثة مباريات وإلزامه بصيانه ملعب الخرطوم العتيق وتحمله لكافة الخسائر

*استقلت لجان الاتحاد انشغال مجلس الهلال باختيار المدرب والمنافسة الافريقية التي يمثل فيها الوطن وحيدا وضربت ضربتها ونجحت في ذلك

*لا احد فوق القانون فلو كان الامر يسير بعدالة القانون لما تحدث احد ولما دافع احد فمن قبل انزلت عقوبات تجاه لاعبي الهلال فلم يقف صحفي هلالي دفاعا عن السلوك الغير قويم لكن عندما يتم انزال عقوبات بلاعب كبكري المدينة الكل يعلم سلوكه المتكرر تجاه الحكام تجد الكورال الاحمر يسير بوتيره واحده مستنكرا تلك العقوبات واقفا ضد القانون

*لجان الاتحاد العام التي تتعامل مع الهلال بمبدأ الردع هي تلك اللجان التي تتعامل بالطبطبة وتنفيذ اقل العقوبات والبحث عن المواد التي تجعل من العقوبة اسهلها وايسرها مع الوصيف

*قبل اسبوع انزلت لجنة المسابقات حكمها المجحف واعتبار الهلال مهزوما من المريخ مع ان المباراة لم تكتمل ولم تكن جماهير الهلال المتسبب الرئيسي في تلك المهزلة التي حدثت بملعب الخرطوم

*سوء اختيار الحكام من لجنة التحكيم عامل اساسي يساعد علي تلك الفوضي التي تهدد الدوري الممتاز .متي يستطيع بروف شداد ان يضبط لجانه ويسير اتحاده التي تسيطر عليه الايادي الحمراء وتعبث بمنجزات الرجل وتتلاعب باسمه

*مجلس الهلال هو المسؤول الاول عن الذي يحدث في الهلال لأنه ترك الاتحاد يفعل ما يشاء دون اخذ موقف واضح تجاه ما يحدث للفريق

*يجب علي مجلس الهلال مناهضة قرارات لجنة المسابقات والانضباط وبالقانون وعدم ترك الامر يسير كما اتفق عليه تنفيذا

*الدفاع عن مكتسبات الهلال لا يعني اخذ الحق بالقوة لكن المطالبة بتنفيذ القانون علي الجميع دون محاباة

*ماذا سيكون رد شداد ولجانه عندما يتم استعراض سلوك جماهير المريخ من قبل وما فعلته لجنة الانضباط تجاههم مقارنة بالعقوبات التي انزلتها بنادي الهلال وجماهيره

*مجلس الهلال يجب ان يتخذ خطوة تصعيدية تجاه ما يحدث تجاه ناديه وإلا ستستمر لجان الاتحاد في تمثيل دورها حتي تكتمل صورة الاستهداف بنيل المريخ للممتاز هدية كاملة مكملة

*اخر كلمة ..إنضباط يا لجنة الإنضباط

كلمات حرة اخيرة…اذا استصحبنا التأريخ وإجترار الذكريات المريرة وربطها بالواقع الحالي فإننا لن نتقدم قيد أنمله لأننا ببساطة سنحكم علي الاشياء بواقع سابق فإن كان الفشل سابقا سنحكم بالفشل الحالي…تري متي نفيق من غفوتنا ويصبح حاضرنا امل لغد مشرق

كلمة .. نتيجة ثلاثة نقاط مرضية ياسيدا لكنها غير مقبولة بولوج هدفين في مرمانا مع الشرطه وتشكيلة غاب عنها الجديد واستمر التوليف. فلماذا سمؤال في وجود المعتصم

ثمة سؤال..ان لم يكن بإمكان المعتصم حجز مكانه في التشكيل الاساسي للهلال مع عدم وجود من ينافسه في خانته..فلماذا اعيد للهلال من الإعارة؟

*حيرتونا يامدربين!!