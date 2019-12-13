شطب الدعوى المرفوعة ضد الصحفية سهير عبد الرحيم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حكمت محكمة الصحافة والمطبوعات برئاسة مولانا القاضي معتز بكري بشطب القضية المرفوعة من قبل القوات المسلحة في مواجهة الصحفية سهير عبدالرحيم الكاتبة بصحيفة الانتباهة ، وكانت القوات المسلحة قد قيدت بلاغ امام نيابة الصحافة في مواجهة الصحفية بسبب مقال بعنوان (ماذا نكتب ..!؟) كتبته الصحفية عقب فض الاعتصام تساءلت فيه عن صمت القوات المسلحة ازاء قتل الشباب المعتصمين في القيادة العامة .

مثل الدفاع في القضية عن الصحفية سهير المحامي نبيل اديب وعن صحيفة الانتباهة الاستاذ مأمون احمد. المادة السابقة تفاصيل جديدة في قضية شقة شمبات… المقالة القادمة إختيار موفق !.. بقلم عبدالعزيز المازري

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