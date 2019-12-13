شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح الأستاذ علي حسن عبد الرحمن ممثل الدفاع عن المدان الثاني في قضية شقة شمبات الشهيرة أنه سيقدم في الأيام القليلة القادمة استئنافاً في قضية مجزرة شمبات من موكله المتهم الثاني الذي أدين بالإعدام أمام محكمة الموضوع بالأوسط بحري برئاسة القاضي هاني محجوب.

ويذكر أن المتهم الثاني وبحسب الدار قد تمت إدانته مع متهمين آخرين من ضمنهم المتهم الأول ليبي الجنسية بالاشتراك بقتل ونهب ثلاثة أشخاص داخل شقة بمنطقة شمبات وقد كان خط الدفاع الخاص بالمتهم الثاني الإنكار. المادة السابقة حريق هائل في منبى جهاز الأمن والمخابرات… المقالة القادمة شطب الدعوى المرفوعة ضد الصحفية سهير عبد الرحيم…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة في قضية شقة شمبات… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.