حريق هائل في منبى جهاز الأمن والمخابرات…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو لحريق هائل أندلع مساء الامس في الورشة المركزية لجهاز الأمن والمخابرات، في المنطقة الصناعية كوبر بالعاصمة الخرطوم.

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