برمة: اعتذار عبد الرحمن الصادق خطوة لا يقدم عليها ألا إنسان شجاع

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شدّد نائب رئيس حزب الأمة اللواء فضل برمة ناصر على ضرورة تحقيق السلام، بجانب تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة.
وقال برمة إنّ البلاد لا يمكن أنّ نتركها في فراغٍ دستوري.
وأضاف في تصريحاتٍ لصحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الجمعة”” من المفترض أنّ نجلس ونشكّل آليات الدولة في الجهاز التشريعي والولائي وعندما يتحقّق السلام يعاد النظر في كل شيء.
ولفت إلى أنّ مكانة الحركات المسلّحة محفوظة باعتبار أنّ الحركات المسلّحة شريكة في الثورة مع قوى التغيير.
وزاد” الأهم الآن أنّ لا نترك فراغًا دستوريًا لأنّ الفراغ ليس من مصلحة الوطن، بل يعطّل أعمال المواطنين.
وقال برمة إنّ اعتذار عبد الرحمن الصادق الأخير في منتهي الرجولة.
وتابع” عندما يأتي الرجل ويعتذر للشعب فهذا يعتبر قدوة حسنة في حياته ولكنّ العيب في أنّك ترتكب خطأ ولا تعتذر، وأعتقد أنّ اعتذار عبد الرحمن خطوة مشرقة وإيجابية ولا يقدم عليها ألاّ إنسان شجاع”.
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