إغلاق جسر النيل الأزرق الحديدي في الخرطوم اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت دائرة مرور ولاية الخرطوم عن إغلاق جسر النيل الأزرق الحديدي كليا أمام حركة المرور بغرض الصيانة وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 13-12-2019 الساعة 7 صباحا وحتى يوم السبت 14-12-2019 الساعة 7 صباحا وعلى المواطنين اتخاذ المسارات البديلة.

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