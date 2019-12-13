الخرطوم وليس واشنطن !.. بقلم زهير السراج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* انتهى أمس اجتماع اصدقاء السودان بالخرطوم الذى شاركت فيه أربعة وعشرون دولة ورأسته وزيرة الدولة للشؤون الخارجية النرويجية، للتفاكر حول تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للسودان بعد سقوط النظام البائد، وسيعقبه اجتماع ثان بدولة السويد في فبراير المقبل (2020 ) يليه اجتماع تحضيري في باريس، قبل انعقاد مؤتمر المانحين في ابريل القادم لإعلان حجم الدعم المالي والتبرعات التي سيقدمونها للسودان، ولقد حمل البيان الختامي لاجتماع الخرطوم عدة توصيات من بينها حث السودان والولايات المتحدة على مواصلة الحوار الإيجابي و (حل جميع القضايا العالقة) الأمر الذى يمهد الطريق للبدء في تخفيف عبء الديون الخارجية للسودان التي تزيد عن 55 مليار دولار أمريكي!

* كما تلاحظون فإن الطريق لا يزال طويلا وشاقا امام السودان للحصول على الدعم الدولي والوصول الى بر الأمان، خاصة مع دعوة الوزيرة النرويجية ورئيسة المؤتمر التي وجهتها الى السودان بعدم الاعتماد على الموارد الخارجية، وضرورة تطوير القطاع الخاص والعمل على ازدهار القطاع الموازي، لضمان تحريك الاقتصاد!

* إذا أخذنا فقط موضوع إسقاط أو تخفيف الديون الخارجية على السودان، فإن الأمر يتطلب وقتا طويلا وإجراءات معقدة جدا على رأسها تسديد متأخرات أقساط هذه الديون التي تزيد عن 15 مليار دولار، بالإضافة الى رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، أو كما وصفه البيان الختامي للاجتماع بـ(حل القضايا العالقة) بين السودان والولايات الامريكية، الذى يحتاج هو نفسه الى وقت طويل وإجراءات معقدة ودفع مبالغ ضخمة لأسر ضحايا محاولة تفجير المدمرة الأمريكية (كول) التي تقرب من نصف مليار دولار، إن لم يكن أكثر، ولقد امتنع رئيس الوزراء (عبدالله حمدوك) في المؤتمر الصحفي الذى عقده بالمطار فور عودته من زيارته الأخيرة للعاصمة الأمريكية واشنطن ولقائه مع وزير الخزانة الأمريكية عن ذكر المبلغ بالضبط، غير أنه أوضح أنهم نجحوا في تخفيضه من مليارات الى ملايين، وحسب حكم سابق صادر من إحدى المحاكم الأمريكية شطبته المحكمة العليا الامريكية لأسباب إجرائية، فإن المبلغ يبلغ حوالى 320 مليون دولار أمريكي، لا بد أن يدفعها السودان قبل أن تنظر الولايات المتحدة في رفع اسمه من قائمة الإرهاب !

* الشرط الآخر والمهم لرفع اسم السودان من القائمة، هو وضع حد نهائي للحرب الأهلية وتحقيق السلام، وهى مهمة صعبة وشاقة ومعقدة أيضا ولديها شروط ومطلوبات على رأسها تحقيق العدالة لضحايا دارفور، الأمر الذى يعنى تسليم المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور وعلى رأسهم الرئيس المخلوع الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهو الشرط الذى تصر عليه بعض الحركات المسلحة مثل حركة تحرير السودان (عبدالواحد محمد نور) للدخول في مفاوضات مع الحكومة السودانية، وترفضه السلطة الانتقالية السودانية وعلى رأسها مجلس السيادة الذى أعلن رئيسه اكثر من مرة رفضهم لتسليم البشير للمحكمة، واعلن (حمدوك) أعلن نفس الموقف في تصريح سابق، ما يحتم ضرورة اللجوء الى خيار آخر قد لا يكون مقبولا أو غير مقبول للحركات المسلحة وهو محاكمة البشير وبقية المتهمين في الخرطوم بالاتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية، ولكن لا تبدو أي بوادر في الافق لمثل هذا الحل، ولم نسمع حتى الآن أو نحس بأي تحركات من الحكومة للاتصال والتفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية، أو حتى فتح هذا الملف المهم وتشكيل لجنة للتحقيق في جرائم دارفور، ولا ادرى ولا أفهم سبب البطء والتثاقل الشديد الذى تتعامل به الحكومة مع هذا الأمر الذى يعتبر أحد اهم مطلوبات تحقيق السلام!

* يجب أن يفهم الجميع أن الطريق شاق وطويل، وملئ بالعقبات والتحديات، وأن الخروج الى بر الأمان وعودة التعامل الطبيعي مع المجتمع الدولي يحتاج الى صبر وشجاعة كبيرة في اتخاذ القرارات بالداخل قبل البحث عن حلول خارج السودان، وهو ما لخصته الوزيرة النرويجية في نصيحتها للسودان في ختام اجتماع الخرطوم بعدم الاعتماد على الخارج والموارد الخارجية، بالإضافة إلى ما حمله البيان الختامي من دعوة السودان والولايات المتحدة لمواصلة الحوار و (حل القضايا العالقة) !

* حل هذه القضايا العالقة يبدأ في الخرطوم، وليس في واشنطن، ولا يكون بالأمنيات الطيبة، وإنما بالقرارات الشجاعة، وعلينا ألا نفرح ونهلل لمؤتمرات الدعم الدولية والكلمات البراقة التي يتلوها على مسامعنا الآخرون !