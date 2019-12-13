الشعبي يقطع بعدم مشاركته في مسيرة الزحف الأخضر ﻏﺪﺍً ﺍﻟﺴﺒﺖ

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ »ﺍﻟﺰﺣﻒ ﺍﻻﺧﻀﺮ«ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺰﻡ ﺗﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ المحلول ﻏﺪﺍً ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺃﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ.
ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻣﻴﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮﺭﺍﻩ ﻻﻳﺴﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻣﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ »ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍء ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ«. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﺻﺤﻔﻲ ﺃﻣﺲ: ﻧﺤﻦ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻨﺎ ﻭﻋﻀﻮﻳﺘﻨﺎ ﺑﻜﻞﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺃﻛﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻥ ﺣﺰﺑﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺩﻋﻮﺗﻪﻟﻠﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ »ﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻘﻮﺏ« ﻭﻟﻜﻨﻪﺿﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻭﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ،ﻭﺍﺿﺎﻑ: ﺣﻜﻮﻣﺔ »ﻗﺤﺖ« ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻳﺒﻴﺾﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡﻭﻟﻢ ﺗﺒﺸﺮ ﺑﺤﻠﻬﺎ .ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑـ »ﺍﻻﻧﺒﻴﺎء ﺍﻟﻜﺬﺑﺔ« .
ﻭﻗﺎﻝﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺑﻄﺶ ﺿﺮﺏ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻭﻻﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺟﺎء ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰﺧﻠﻔﻴﺔ ﺇﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﻯﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻨﻮﺳﻲ، ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺣﻜﻮﻣﺔ »ﻗﺤﺖ« ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺐﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻨﺎﻟﻚﻓﻮﺿﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ.ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻻﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑـ »ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻟﻠﻌﺎﻟﻢ« ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪﺗﻌﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻛﻮﻝ ﻭﺳﻔﺎﺭﺗﻲ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ ﻭﺩﺍﺭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻳﻨﻔﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ.
ﻭﺃﺿـﺎﻑ: ﺍﻵﻥ ﺃﺻﺒﺤﺖﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ.ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﺭﻭﺩ ﺻﻨﺪﻝ ﺇﻥﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻤﻬﺪ ﻟﺸﻄﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎً،ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺗﻢ ﺗﻤﺮﻳﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺴﻴﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺎﻟﻒﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓﻭﺣﻖ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺃﻣﻴﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲﺷﻮﺭﺍﻩ ﻻﻳﺴﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻ ﻣﻨﻄﻖ ﻭﺍﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ »ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍء ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ« ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ 89 .
ﻭﻗﺎﻝ: ﻧﺤﻦ ﻛﻤﺆﺗﻤﺮ ﺷﻌﺒﻲ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻁﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲﻋﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.(الجريدة)
كانت هذه تفاصيل خبر الشعبي يقطع بعدم مشاركته في مسيرة الزحف الأخضر ﻏﺪﺍً ﺍﻟﺴﺒﺖ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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