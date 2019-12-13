تكشف بعض ابعاد المؤامرة على العراق.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليو

منذ فترة طويلة والمراقبون يعرفون ان دوائر الإستكبار لايمكن ان تترك بغداد تعمل بهدوء بعيدا عن حشر الغرب وبعض دول الاقليم انفهم فى امرها وانهم لن يتركوها تعمل مستقلة بعيدا عن التدخل فى شؤونها والتأثير فى خياراتها ونتائج ذلك على الأرض .

ويعرف الناس مدى الارتباك الذى وقعت فيه الادارات الأمريكية المختلفة وهى تتعامل مع الملف العراقى فيخرج بريمر بعد ان كان يتولى منصب الحاكم العام فى ظل الاحتلال ثم تتفق الحكومة الوطنية مع واشنطون على سحب جندها والابقاء على مستشارين فقط وتجيئ مرحلة داعش فيتصدى الشعب للتهديد وتأتى الاستجابة السريعة والكبيرة لفتوى المرجعية الدينية حتى تم الانتصار على ارهابيى داعش الذى يحتفل الاحرار الان بذكراه الثانية .

والان وقد اشتعلت الساحات العراقية وسقط العديد من القتلى والجرحى وتمت حرائق ووقع تخريب فى اكثر من مكان فان ابعاد المؤامرة الكبرى على العراق بدأت بعض خفاياها تتكشف وتبين للناس ان قرارات السيد رئيس الوزراء المستقيل الأستاذ عادل عبد المهدى قد اغضبت الإستكبار وعملاءه فهو قد فتح معبر القائم – البوكمال مع سوريا وهذا ماسعت امريكا وادواتها (تنظيمات ودول) الى تعطيله وابقائه مغلقا لان فتحه يعنى ان طريق طهران بغداد دمشق بيروت قد اصبح سالكا وان محور المقاومة سيصبح أقوى طالما استمر هذا الطريق مفتوحا يعمل لذا نفهم ان المسألة ليست مطالب شعبية محلية وانما جزء من مؤامرة دولية كبرى تخدم اسرائيل والارهابيين.

ايضا لم تقبل واشنطون من عبد المهدى توقيعه اتفاقا تجاريا ومشاريع تنموية مع الصين تبلغ قيمتها 500 مليار دولار وهذا ما اطار لب الأمريكان وهم ينظرون الى الصين تقترب من دخول هذه السوق الواعدة فاقام الإستكبار الدنيا ولم يقعدها على عبد المهدى إتعارض خطواته ونهجه مع مصالح الغرب وتحديدا امريكا .

لنعرف جزء من حجم المؤامرة لنطلع على الاتى :

صفحة اسرائيل تتحدث بالعربية حذرت من خطوات عبد المهدى ودعت الى ضرورة التصدى له وابعاده.

مدونون اسرائيليون وسعوديون وعراقيون حذروا من هذا الأمر ونادوا بضرورة ابعاد عبد المهدى عن المنصب .

الادارة الأمريكية انزعجت بشكل كامل من عبد المهدى ورات ان تتصدى له عبر عملائها وادواتها الداخلية والخارجية ومعاقبته فتحركت نحو 4000 صفحة على الفيسبوك (ممولة ويتم توجيهها وتحديد خطها وماتنشره وتتبناه ) جاءتها الاوامر العاجلة ببداية العمل فورا لاسقاط عبد المهدى. الاسرائيلى ايدى كوهين ودائرة الثقافة فى الخارجية الاسرائيلية والسفارة الأمريكية فى بغداد و 120 منظمة داخل العراق كلهم

قادوا الحراك المنظم وتولوا التخطيط والتنسيق وادارة الحملة ضد عبد المهدى وبدأوا فورا تنفيذ الخطة الامريكية الاسرائيلية السعودية فاثير الشارع العراقى ضد حكومته ودعت التنسيقيات الشباب للتظاهر وتم كل شيئ ومن الخلف تولى رئيس الموساد ادارة الملف والاشراف المباشر عليه وكانت الاوامر :

إسقاط النظام

حرق ديوائر الدولة

قتل رجال الاحزاب

احراق السفارة الايرانية

تحويل ادارة الحكم الى جهاز مكافحة الارهاب .

ادخال عناصر داعش الموجودين غرب العراق ونشرهم فى ديالى وواسط

وبعدها يتم تشكيل حكومة أقرب الى نظام صدام حسين

وبحسب الأنباء فهناك الاف الموظفين خارج العراق غالبيتهم بعثيين أو مقربين من الحزب ينتظرون اوامر الدخول للبلد وسبب رغبة الإستكبار فى إعادة البعثيين هو استخدامهم كحجر عثرة يمنع اتصال طريق بيروت دمشق بغداد طهران الذى عوقب بسببه عادل عبد المهدى وتغذية عوامل المواجهة بين بغداد وطهران حتى نشوب حرب بين الطرفين يشارك فيها الكثيرون الى جانب بغداد وذلك لايقاف قوة إيران المتنامية ، اما المتظاهرون فى الشارع فلن تتحقق مطالبهم ولن ينظر احد فيها ولن يتغير واقعهم وانما سيسحب البساط من تحت اقدامهم بعد ان يكونوا قد استخدموا كمطايا لتحقيق الفتنة والاضرار بالعراق.