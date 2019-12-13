نعم لتفكيك التمكين .. لا للتطهير والاقصاء

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

جاءت حكومة الانقلاب في 89 واسست لتمكين جماعتها والمنتسبين لها حتى ان كثيرين انضموا لكيانها السياسى رغبة فى نيل الوظيفة والحظوة بامتيازات هنا وهناك ، هذا واهل الحكم سادرون فى غيهم ماضون فى نهجهم الرامى الى توطيد نظامهم وتوظيف جماعتهم والمقربين منهم غير متأثمين ولا يرون أنهم يعتدون على شعبهم بممارستهم الاستئثار بموارد البلد وخيراتها ثم أنهم عمدوا الى الخدمة المدنية فخربوها وشردوا آلاف الموظفين والعمال وابعدوهم عن وظائفهم واماكن عملهم مما اصطلح عليها بعملية تطهير الخدمة المدنية ولاحقا عرفت بإسم التمكين ، حيث حل ابناء الحركة الاسلامية ومنتسبوها محل الموظفين ذوى الخبرات المتراكمة والمتعددة وبالتالى انهارت الخدمة المدنية وتفكك شملها ، وبعد ان فصلت الانقاذ الموظفين والعمال من مواقعهم ومناصبهم وجاءت محلهم بمنسوبيها عمدت الى خلق وظائف لافرادها فصعنت غبنا فى النفوس لم ينته ولاينتهى بسهولة.

هذا الوضع السيئ الذى صنعته الانقاذ نربأ بحكومة الثورة ان تصنع مثله وتقع فى المحظور كما وقعت الحكومة السابقة التى فصلت وشردت الالاف وعينت اخرين دون كفاءة وانما فقط لولائهم فكيف يستقيم الأمر لهذه الحكومة ان أصبحت كالانقاذ ؟

نتخوف من هذا الأمر ونقول ماقلنا ونحن نقرأ الخبر التالى :

اعلن ابراهيم الشيخ الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير عن تفكيك (38) وظيفة قيادية بالدولة السودانية جاءت كوظائف سياسية كان يشغلها رموز وقيادات النظام البائد بالخدمة المدنية، وقال الشسخ أن هذه الوظائف سيتم طرحها بشكل حر ومفتوح بمعيار الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية عبر لجنة الإختيار للخدمة العامة بالمركز و الولايات.

ووصف الشيخ هذه الوظائف بوظائف التمكين التى تم إنشاؤها في مواقع تراوحت بين الوكيل والمدير والقيادات الوسيطة في الخدمة العامة وفي المؤسسات المختلفة سواء كانت مدنية أو شرطية أو امنية أو قضاء أو نيابات فسيطرت بذلك على كل ملفات الدولة.

وكشف الشيخ عن صدور قانون من وزارة العدل لإزالة التمكين مقرونا بمحاربة الفساد ، مبينا” ان ما يجري هو تحرير لأجهزة الدولة من قبضة التمكين لإجتثاث بقايا النظام البائد .

كلام جميل هذا الذى ورد عن الأستاذ ابراهيم الشيخ ونقول له لا للتطهير والاقصاء ولا للوقوع فى ما وقعت فيه الانقاذ وارتكاب نفس اخطائها ، ونعم لتفكيك التمكين وازالة سيطرة الاسلاميين على مقاليد الحكم فى البلد والتحكم فى كل الملفات وممارسة القهر والاستبداد.