عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الصيحة

بلاغات فساد ضد”غندور” والقبض على”وداد”

“38” مصابًا في اشتباكات بين النوبة والبني عامر في بورتسودان

الحكومة: تعيين الولاة مؤقتًا لحين الوصول إلى اتفاق سلام

وفد الحكومة بجوبا يؤكّد عدم وجود خلافاتٍ ويتوقّع”تفاهمات كبيرة”

الجريدة

مواكب تنطلق من الدمازين اليوم لإحياء ذكرى الثورة

لجان مقاومة تفسد اجتماعات لفلول النظام البائد

الشعبي: لن نشارك في مليونية الزحف الأخضر”لشيء في نفس يعقوب”

قوى التغيير: فساد كبير في نقابات النظام البائد

الصناعة والتجارة تسنّ”5″ قوانين جديدة لرفع الكفاءة الاقتصادية

قوى الإجماع الوطني: مسيرة الزحف الأخضر تهدف لتخريب الحياة السياسية

حريق بالورشة المركزية التابعة لجهاز المخابرات العامة

وفد من الكوميسا يزور الخرطوم بغرض تقديم العون الفني والتجاري

السوداني

حميدتي يشرع في تسليم مناطق التعدين بجبل عامر للحكومة

اجتماع استثنائي للحكومة بشأن الموازنة

احتواء حريق بالورشة المركزية لجهاز المخابرات

انخفاض أسعار الدولار بالسوق الموازي

قوى الحرية: تسليم قائمة الولاة لرئيس الوزراء خلال أيام

محمد عصمت:” ما جبنا حمدوك عشان يدخلنا الجنة”

أمريكا: إزالة السودان من قائمة الإرهاب تحتاج إلى وقتٍ

الإجماع الوطني: المواكب المشبوهة لن تعطّل تقدّم الثورة

الانتباهة

“الانتباهة” تكشف تفاصيل القبض والتحقيقات مع”وداد

تجدّد الاشتباكات ببورتسودان وإصابة”34″ شخصًا

بيع”264″ من بصات الخرطوم”خردة”

سرقة”11″ مكيفًا من دار المايقوما للأطفال

الشعبي: صحة علي الحاج في خطر ولن نشارك في الزحف الأخضر

“الحلو” يتقدّم بمقترحٍ لاتفاق إطاري مع الحكومة

طلبية بآلاف الدولارات تثير الريبة في سوق العملات

بلاغ ضد عندور بنيابة الفساد

استئناف صادر الفول السوداني

آخر لحظة

احتجاجات بـ”3″ ولايات ومواجهات مع الشرطة

التحقيق مع وداد بتهمة الثراء الحرام

رفض واسع لتعيين مسؤولة بالصحة يدفعها للاستقالة

الشعبي: لن نشارك في موكب”الزحف الأخضر”

القبض على قيادات لجان مقاومة بالنيل الأبيض

استئناف صادر الفول السوداني وتراجع الدولار

مباحثات”سودانية سعودية” حول متطلبات حج 1441ه

الحكومة لـ”المضاربين” في الأسعار:”خافوا الله في أهاليكم”

الكوميسا تحذّر من امتلاء السوق بالسلعو المتدنية الجودة

حمدوك يشكّل لجنة طوارئ لنجاح الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة

إصابة متظاهرين في أبي حمد بمواجهات مع الشرطة

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الحداثة

حامد سليمان: لن نكّف عن السعى لاسترداد الأموال المنهوبة

نيابة الثراء الحرام تحقق مع وداد بابكر حول ممتلكاتها وأموالها

النيابة تدوّن بلاغًا جنائيًا ضد غندور

“7” مستشفيات تنفذّ إضرابًا شاملاً عن العمل

وزير المالية يؤكّد الاهتمام بتفعيل الدفع الإلكتروني لإغلاق أبواب الفساد

بدء جلسات التفاوض المباشر وإرجاء مسار شرق السودان

الصحة العالمية: رصد نحو مليوني حالة إصابة بالملاريا في السودان

صديق يوسف: تفكيك”المؤتمر الوطني” وحله ضمان لاستقرار السودان

“الحرية والتغيير”: مواكب إحياء ذكرى الثورة ستدخل”كادوا” وتصلي فيها

المئات يتظاهرون بجامعة الفاشر للمطالبة بحلّ صندوق دعم الطلاب

صحيفة أخبار اليوم:

حبس «وداد» بتهمة الثراء الحرام وأمر قبض لـ«غندور» بتهمة الفساد.

قيادي شيوعي : ثورة ديسمبر المجيدة لم تكتمل بعد.

الإعدام شنقا لتاجر مخدرات والسجن عشر سنـوات لنجـل برلمـاني وآخـرين.

الشعبي : الأوضاع الصحية التي يمر بها علي الحاج بالسجن غير مطمئنة وحياته معرضة للخطر،

واشنطن تتعهد باستضافة مؤتمر المانحين للسودان أبريل القادم.

وكالات العمرة تطالب الحكومة بحزمة إجراءات للاستفادة من الاستثناء السعودي للإيداع الإلكتروني.

صحيفة الوطن:

وداد في قبضة نيابة الثراء الحرام

لجان المقاومة تتأهب لحماية الأحياء واحباط تحركات “الزحف الأخضر”

اتفاق سوداني سعودي لتنظيم موسم الحج 1441هـ

نيابة الثراء الحرام تحقق مع الزوجة الثانية للرئيس المخلوع

صحيفة الرأي العام:

حمدوك يشكل لجنة طارئة لانجاح العروة الشتوية بالجزيرة

اتحاد العمال: الجمعيات العمومية وحدها بيدها حل النقابات

القاء القبض على وداد وبلاغ ضد غندور بنيابة مكافحة الفساد