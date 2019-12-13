إبتكار مرعب يحول “الواقع الافتراضي” إلى حقيقة مرسلة.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف متصفح الإنترنت “فايرفوكس” عن ابتكار وصف بـ”المرعب”، إذ يحول لأول مرة “الواقع الافتراضي” إلى حقيقة يمكن إرسالها. كشف “فايرفوكس”، وفقا لما نشره موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص عن تحديث جديد مخصص لمن يستخدمون نظارات الواقع الافتراضي. ويمكن التحديث الجديد مستخدمي نظارات “الواقع الافتراضي”، من تحويل مقاطع الفيديو أو المواقع التي يتصفحونها إلى “حقيقة” يمكن أن يرسلها إلى حواسيب “سطح المكتب” أو الحواسيب المحمولة “لابتوب” أو الهاتف الذكي، بسهولة ويسر، بحيث يمكن استخدامها مرة أخرى بعد خلع النظارات أو سماعات الواقع الافتراضي. ويعمل تحديث “فايرفوكس” على تحويل روابط مقاطع الفيديو أو الروابط إلى مرفقات يمكن إرسالها إلى أي أجهزة ذكية، ويمكن أن يعكس المستخدم تلك الخاصية بحيث يمكن أن يحول أي رابط لاستخدامه بنظارات أو سماعات الواقع الافتراضي. ويدعم التحديث الجديد العمل على 6 لغات جديدة بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية، ومنها اللغات السويدية والفنلندية والنرويجية والدنماركية والهولندية والبولندية. سبوتنيك