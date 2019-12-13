كتائب”القسام”: أفشلنا مخططا إسرائيليا خطيرا يستهدف قدرات المقاومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء الخميس، أنها أفشلت مخططا إسرائيليا خطيرا يستهدف قدرات المقاومة الفلسطينية

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تغريدة عبر قناته على “تليغرام”، إننا “في إطار معركتنا المستمرة مع العدو، سنكشف خلال أيام قليلة عن إنجاز أمني واستخباراتي مهم شكل صفعة جديدة لقيادة العدو، وأفشل مخططا خطيرا يستهدف قدرات المقاومة”.

وكانت كتائب القسام كشفت قبل نحو أسبوع، عن “معلومات جديدة حصلت عليها من ميدان العملية الفاشلة التي نفذتها قوة إسرائيلية جنوب قطاع غزة قبل عام”.

ونشرت الكتائب تسجيل فيديو يظهر من خلاله بعضا من الأجهزة والأحراز التي خبأتها الوحدة الإسرائيلية، داخل مركبتين استخدمتهما في مسرح العملية، لافتة إلى أن “مقاتليها تمكنوا من إخلاء أهم المعدات والقطع الالكترونية لمكان آمن أثناء القصف الذي نفذته المقاتلات والمروحيات وطائرات الاستطلاع لتغطية فرار القوة”

وأكدت أنه تم استخراج التسجيلات والفيديوهات الخاصة بالعملية ومعلومات ثمينة أخرى وتم فك الشيفرة الخاصة بها، إضافة إلى تمكن مهندسيها من اختراق منظومة عمل الوحدة الإسرائيلية “سييرت متكال” التي نفذت العملية.

عربي21