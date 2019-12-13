بهذا الاسلوب … ترامب يعلق على نتائج الانتخابات البريطانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليقا على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية البريطانية، “يبدو أن بوريس جونسون الذي يقود حزب المحافظين حقق فوزا كبيرا”. ويأتي تصريح ترامب بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب المحافظين بقيادة، بوريس جونسون، في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الخميس في بريطانيا، وحصوله على أكثر من 50% من المقاعد في البرلمان.

وبدأ الناخبون البريطانيون يوم أمس التصويت في الانتخابات العامة المبكرة لاختيار ممثليهم في مجلس العموم، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تقود البلاد في المرحلة المقبلة، وهي ثالث انتخابات تشريعية في أقل من خمس سنوات.

وجاءت هذه الانتخابات بعدما عجز حزب المحافظين الحاكم عن نيل موافقة أعضاء البرلمان على اتفاق “بريكست” الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي ولندن.

وكالات