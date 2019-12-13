تركيا تدرج القيادي الفلسطيني محمد دحلان على قائمة المطلوبين “الحمراء”

شهاب محمد - الخرطوم - 13 ديسمبر، 2019 الخليج 365: أعلنت الداخلية التركية اليوم الجمعة إدراج القيادي الفلسطيني محمد دحلان في قائمة المطلوبين “الحمراء”. RT المادة السابقة الملك المغربي يوجه رسالة هامة للعالم الإسلامي المقالة القادمة بهذا الاسلوب … ترامب يعلق على نتائج الانتخابات البريطانية

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