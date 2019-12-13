الحكومة: تعيين الولاة بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى اتفاق سلام شامل

التاريخ: 13-ديسمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements قال وزير الحكم الاتحادي يوسف آدم إن تعيين الولاة سيتم بصورة مؤقتة لحين الوصول إلى اتفاق سلام شامل. وأوضح آدم في تصريح محدود أمس، إنه لا يمكن الانتظار لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى سلام، ونوه لإمكانية أن يكون عدد من الولاة عسكريين والآخرين مدنيين، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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