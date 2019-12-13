تفاصيل القبض على “وداد بابكر ” بتهمة الثراء الحرام

نفذت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه أمس أوامر قبض على وداد بابكر حرم الرئيس المخلوع عمر البشير، على خلفية بلاغات تتعلق بمخالفات وتجاوزات بتهمة الفساد المالي، وامتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

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وأبلغت مصادر أمس، أن قوة من مباحث النيابة الجنائية ألقت القبض على وداد واقتادتها من منزلها بضاحية “كافوري” وأودعتها حراسة النيابة بالخرطوم بحري للتحري والتحقيق معها.

وكانت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه بحسب صحيفة الصيحة، قد أجرت تحقيقات واسعة حول منظمة “سند الخيرية” برئاسة وكيل أول نيابة، وأوضحت أن المنظمة مملوكة لوداد ومجموعة من زوجات مسؤولين نافذين في النظام السابق، بجانب زوجة مسؤول بصحيفة سياسية يومية، وارتكز التحقيق حول ممتلكات وأصول منظمة “|لسند” وكيفية تمويلها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)