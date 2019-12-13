أحكام بالإعدام والسجن على شبكة مخدرات بينهم نجل برلماني

التاريخ: 13-ديسمبر-2019
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أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمس برئاسة مولانا معاوية محمد عبد الله أحكاماً رادعة في مواجهة أعضاء أخطر شبكة لترويج الحبوب المخدرة ضبطت بحوزتهم (2.550) حبة كابتاغون، من بينهم نجل برلماني.
وأصدرت المحكمة عقوبة بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً في مواجهة المدان الأول، والتي استندت المحكمة في توقيعها للعقوبة على نص المادة (16أ) من قانون المخدرات الفقرة (2)، بينما قضت المحكمة بالسجن (10) سنوات في مواجهة اثنين من المدانين من بينهم نجل البرلماني، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ (10) آلاف لكل مدان على حدة، فيما تم فصل الاتهام في مواجهة آخر كان قد هرب عقب إطلاق سراحه بالضمانة، وأمرت المحكمة بإبادة الحبوب المعروضات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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