الشعبي: لن نشارك في موكب (الزحف الأخضر)

التاريخ: 13-ديسمبر-2019
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أعلن المؤتمر الشعبي عن عدم قانونية اعتقال قياداته، لافتاً إلى أن الخطوة القصد منها استفزاز واستعداء الحزب، وأقر بوقوع إطلاق رصاص في موكب اعتقال الشيخ إبراهيم السنوسي على بعد مسافة من منزله، وقطع بعدم مشاركته في موكب (الزحف الأخضر) بالسبت.
وكشف الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان، في مؤتمر صحفي بالمركز العام للحزب بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، عن الحالة الصحية التي يمر بها الأمين العام علي الحاج، وقال ظروفه الصحية غير مطمئنة ومعرض للخطر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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