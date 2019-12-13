حي العرب يستعيد المركز الثالث بفوز ثمين على الأهلي مروي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استعاد حي العرب المركز الثالث في بطولة الدوري الممتاز بعد أن حقق فوزا مهما على الأهلي مروي بهدفين مقابل هدف مساء الخميس على ملعب بورتسودان لحساب الجولة الرابعة عشرة.

ووصل السوكرتا للنقطة (27) متساويا مع الوصيف الأمل عطبرة الذي يتفوق بفارق الأهداف.

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