“أنصار الله” تلقي القبض على “خلية تخريبية” خطيرة تابعة للتحالف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت جماعة “أنصار الله”، اليوم الخميس، تنفيذ عملية أمنية للقبض على خلية وصفتها بـ”التخريبية” مرتبطة بالتحالف العربي، في محافظة ذمار وسط اليمن.

نقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، عن بيان لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، إن “تحالف العدوان أوعز للخلية، المقبوض عليها في منطقة المصاقرة بمديرية الحدأ في محافظة ذمار، القيام بأعمال تخريبية وإجرامية ونشر الفوضى وإقلال السكينة العامة في المحافظة”.

وأوضحت أن “عناصر الخلية رفضوا تسليم أنفسهم بعد التنسيق مع الشخصيات الاجتماعية والقبلية، وباشروا إطلاق النار على الفريق الأمني ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الأمن وخطف آخر ثم قتله في منزل أحد العناصر”.

وأضافت أن “إدارة أمن محافظة ذمار أرسلت قوات أمنية تعزيزاً للفريق الأول للتعامل مع المجرمين، وتم إلقاء القبض على عناصر الخلية ومداهمة أوكارها”.

وأكدت داخلية حكومة الإنقاذ “استمرار جهودها وتضحياتها وأنها لن تألو جهدا في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وإفشال مخططات العدوان وأدواته” على حد تعبيره.