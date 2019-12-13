الكاردينال يصدر قرار جديد لأعضاء نادي الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الهلال السوداني، اليوم الخميس، فتح الأبواب أمام أعضاء النادي، استجابة لقرار القضاء السوداني. وأضاف الهلال، أن الأعضاء المسموح لهم بدخول النادي، هم فقط الذين قاموا بتجديد الاشتراك للحصول على العضوية. ونوه بأن أبواب النادي ستفتح يوميا للأعضاء المنتسبين له، من الساعة السادسة وحتى الساعة الحادية عشر مساء.

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