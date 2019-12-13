شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استحوذ فيديو قصير للفنانة “مونيكا روبرت” على اهتمام الكثيرين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت خلاله “مونيكا” ومعها صديقتها يرددان اغنية أعطف علي ياريم كلمات ابــو صلاح الحان وغناء كرومة. واشاد المتواجدين على منصات التواصل بصوت صديقتها وكتب أحدهم: (ماأجمل أصواتكم) وكتبت أحدى المعلقات: (صوت البت أحلى) ،وكانت من أبرز التعليقات التي تفاعلت مع الفيديو: (عاوزة فيديوهات ليها) قاصدة الفتاة التي ظهرت مع “مونيكا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسناء تهدد عرش الفنانة مونيكا روبرت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.