طلبية بآلاف الدولارات تثير الريبة في سوق العملات بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف متعاملون في سوق العملات عن شراء تجار معروفين بتأييد النظام البائد كميات كبيرة من الدولار فاقت”100″ ألف دولار بأيّ سعرٍ،وذكر أحد التجار في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الجمعة”، أنّ الطلبية جاءت بصورةٍ مريبة وسط جفاف الدولار بالسوق،ونبّه التاجر إلى أنّ الطلبية ظهرت بعد يوم من انتهاء اجتماع”أصدقاء السودان” بالخرطوم،وذكر في منحى آخر أنّ الدولار وصل إلى”85″ جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر البيع”86″ جنيهًا.

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