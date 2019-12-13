الخليج 365 : حقق مريخ الفاشر فوزا كبيرا على الرابطة كوستي بثلاثية نظيفة عصر اليوم الخميس في ملعب النقعة لحساب الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ووصل السلاطين للنقطة (23) ليشعل الصراع على مراكز الصدارة مشددا الخناق على أندية الهلال وحي العرب اصحاب المركزين الثالث والرابع،وتجمد الرابطة في (12) نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مريخ الفاشر يشعل مراكز الصدارة بفوز كبير على الرابطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.