تعاون سوداني إثيوبي في مجال الثروة الحيوانية

قام سفير دولة أثيوبيا بالسودان شفراو جارسو تدشا والوفد المرافق له بزيارة رسمية اليوم لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية في إطار تعزيز ودعم توطيد العلاقات الأزلية والمصالح المشتركة بين البلدين .

وبحث وزير الثروة الحيوانية والسمكية دكتور علم الدين أبشر مع السفير والوفد عن تفاهمات عديدة تتعلق بكيفية الترتيب والتنسيق لزيارة وفد فني أثيوبي للتعاون في مجالات صحة الحيوان ومكافحة الأمراض الوبائية العابرة للحدود إضافة إلي بحث مقترح لبرنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم وقعت سابقاً بين وزارته ووزارة الزراعة الاثيوبية في العام ٢٠١٦م .

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وأعلن الدكتور علم الدين مجدداً عن توقيع المذكرة خلال زيارة وزير الزراعة الاثيوبي المرتقبة للسودان والتي تهدف لبناء علاقة قوية مبنية على الاحترام والتعاون المتبادل في مختلف المجالات لدفع عجلة التنمية بين البلدين الشقيقين .

كما تناول اللقاء موقف تطوير وتأهيل المحاجر البيطرية الحدودية بولاية القضارف دعماً لزيادة الصادرات وإحلال الواردات ، مشيراً إلى أن محجر القلابات يمثل البوابة الرئيسية لصادرات الثروة الحيوانية لدولة أثيوبيا .

وأكد علم الدين بحسب سونا – سعي الوزارة في إفتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري المشترك.

وقال السفير إن بلاده تسعي لخلق إقتصاد موحد مع السودان من خلال تطوير مشروعات البني التحتية في مجال الثروة الحيوانية ، منوهاً على حرص حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي الدكتور أبي أحمد لوضع معالم واضحة لتنفيذ التكامل الإقتصادي وبناء علاقات قوية بين البلدين الشقيقين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)