الحكومة : استئناف صادر الفول السوداني

التاريخ: 12-ديسمبر-2019
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أعلن وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله عن استئناف صادر الفول السوداني.
وقال في تصريحات صحفية اليوم الخميس بحسب سونا – إن الوزارة قد اتخذت هذا الإجراء بعد التشاور والتنسيق مع وزارة الزراعة الاتحادية، مضيفاً بأن الفول السوداني الذي سيتم تصديره يطابق اشتراطات الحجر الزراعي واشتراطات السوق العالمي، مؤكداً أنه قد تم الاتفاق على تصدير الفول النقاوة كسباً للسمعة العالمية للصادرات السودانية خاصة الفول السوداني الذي وصفه بأن السودان يتمتع فيه بميزات نسبية، موضحاً تزايد الطلب العالمي عليه خاصة في شهور (يناير، فبراير، مارس)، مؤمناً على استئناف صادر الفول النقاوة لكافة المصدرين، مع ضرورة توجههم إلى وزارة الصناعة والتجارة لإكمال إجراءاتهم .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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